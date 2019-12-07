Son dakika haberi: Çatalca'da korkutan yangın

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.



Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.