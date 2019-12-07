MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Çatalca'da korkutan yangın
GeriGündem Son dakika haberi: Çatalca'da korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Savaş ATAK - İstanbul DHA
07.12.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çatalca'da korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Çatalca'da korkutan yangın

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle