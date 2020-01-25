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Haber Giriş: 25.01.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Canlı yayında tüyleri diken diken eden görüşme... Azize enkaz altında: Hiç kimse susmasın aşağıda

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Elazığ depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken canlı yayında enkaz altındaki bir kadınla telefonla görüşme sağlandı.

AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurdu. Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" dedi.

Ve o anlar canlı yayında CNN Türk ekranlarında yayınlandı...

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