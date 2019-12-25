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Beyza Nur GÜLER - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul (DHA)
25.12.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Caddebostan Sahili'ndeki şoke eden görüntüyle ilgili açıklama

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İstanbul Caddebostan'da sahili kaplayan kırmızı yosunlar ile ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

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  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
  • Caddebostan Sahili kızıla büründü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, “Aslında bu aşağı yukarı son 10 yıldır sürekli olan bir olay. Aslında bu alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren 'yosun' diyor halkımız, alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

Son dakika haberi... Caddebostan Sahilindeki şoke eden görüntüyle ilgili açıklama

“KONTROLLÜ ŞEKİLDE TOPLANIP OKSİJENSİZLİK YARATMASI ÖNLENMELİ"

Albay, “Şu anda da tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Caddebostan Sahilindeki şoke eden görüntüyle ilgili açıklama

Yer: Caddebostan Sahili Şoke eden görüntü
Yer: Caddebostan Sahili! Şoke eden görüntü
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