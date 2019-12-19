Son dakika haberi... Büyükada için yapılan açıklama tedirgin etti! İnsana da bulaşabilir mi?

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Seyyak Ak, Büyükada’da atlarda görülen ‘Ruam’ hastalığı ile ilgili CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği ‘insana da bulaşabilir mi?’ sorusuna da cevap veren Prof. Ak ‘Çevresinde bulunan insanlar, birebir at sahipleri, bakıcıları bunlar ve normalde ülkemizde at eti yenmesi yasak. Ama kaçak olarak da piyasaya sürülürse sindirim sistemiyle insana da bulaşabilir, yakındaki insanlara da rahatlıkla bulaşabilir’ ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Seyyak Ak atlarda görülen hastalıkla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Burundan akıntılar, kanlı akıntılara kadar sürer. Bu hastalığın bulaşmasında çok önemlidir. Deri ruamı vardır, özellikle bacak ve karın bölgelerinde nodüller olur ve bunlar dışarıya açılır. Bunun dışında bir de akciğer ruamı vardır. Öksürük ile çıkar, dışarıya yayılır. Özellikle atlarda kronik seyreder. Ve sürekli olarak etkeni dışarı atar. Yem yerken, su içerken, ağzından burnundan akan akıntıların karışması diğer hayvanlara yayılır. Birinci derecede tek tırnaklılar önemli.

"RUAM İNSANA DA BULAŞABİLİR"

Bunun dışında çevresinde bulunan insanlar, birebir at sahipleri, bakıcıları bunlar ve normalde ülkemizde at eti yenmesi yasak. Ama kaçak olarak da piyasaya sürülürse sindirim sistemiyle insana da bulaşabilir, yakındaki insanlara da rahatlıkla bulaşabilir.

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Karantinaya alınması, adaya hayvan giriş çıkışının önlenmesi korucuyu önlemdir. 20 gün sonra tekrar testler yapılacaktır. Yeniden hastalık saptanmaması sonucunda değerlendirilecektir. Bu bölge karantinaya alındığı için dışarıya bir çıkış yok, diğer insanlara da risk yok. Çok yakın ilişkide bulunan hayvan sahipleri; bu hayvanları derin çukurlara gömüyoruz ki çok derin alanlara gömerek, diğer köpeklerin, kedilerin teması önleniyor.

Etken bir bakteri, tedavisi mevcut. Ama hayvanlarda biz bunu tedavi edemiyoruz. Hayvanlarda bu yola gidiyoruz, mecburuz. Hiç hoş bir olay değil itlaf olayı. Ama bunu bu şekilde yok etmemiz lazım. Ama insanlarda tedavisi var. Antibiyotiklerle bu günümüzde tedavi ediliyor. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde kaçak kesimler sonucunda eşek ve at eti yedirilmiş 4 tane aslandı, ve aslanlar ölmüştü. Fakülteye getirilmişti, hatta o sırada yanlış bir enjeksiyon sonucunda insanlara da bulaşmıştı.

İlk 1912 yılında zaten bu hastalık hayvan bakıcısı ve yüzbaşına bulaşmıştı. Yine dikkat ederseniz yakın temas, bire bir temasla olan bir olay. Şu anda İstanbul bölgesindeki diğer insanlarda bir risk söz konusu değil.

İMAMOĞLU'NDAN RUAM HASTALIĞI AÇIKLAMASI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Adalar'daki atlarda Ruam hastalığı bulunduğuna yönelik bir soru üzerine, "Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar'da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı ama ulaşım, ama başka konularda; bu sadece atların korunması değil, doğanın da korunması, birçok konu var. Adalar'ın bu anlamda ihmal edilmişliği… Göreceksiniz bu yılın ilk yarısında yüzde 90'ı çözülmüş, fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız. Yüzde 90'ını çözmüş bir şekilde Adalar halkına ve İstanbulluya güzel müjdeler vereceğiz. Ama söylediğiniz süreci de takip ediyoruz" dedi.