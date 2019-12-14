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Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
14.12.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bugün İstanbul... Uzun kuyruklar oluştu

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Son dakika haberi: Bugün İstanbul... Uzun kuyruklar oluştu

FLORYA metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arızalı metrobüs nedeniyle uzun yolda uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, seferler bir süre yapılamadı.

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  • Floryada metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu
  • Floryada metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu
  • Floryada metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu
  • Floryada metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.  

 

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