Son dakika haberi! Bu kez Akdeniz'i vurdu.... Eğitime sağanak engeli

ANTALYA'DA SON DURUM

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 100 dönümlük arazide bulunan seralara zarar verdi. Seranın ve yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğü sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Alanya’da dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan verilere göre metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya’da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar; Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallelerindeki 100 dönüm sera alanına zarar verdi. Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkilileri, zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

’DESTEK BEKLİYORUZ’





Sebze üreticisi Hüseyin Sertgöz, zarar gören ürünleri satma imkanları olmadığını belirterek, "Maddi anlamda zararımız var. Cam seralar olduğu için de her yerde cam kırıkları var. Kendimiz de içeriye girip çalışmaktan korkuyoruz. Gerçekten çok mağdur ve üzgünüz. Böyle olmasını kimse istemez. Acılarımızı paylaşacak yetkililerin olacağını düşünüyoruz. En azından bize destek olmalarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa çiftçi kardeşlerimizin yüreklerine de su serpmiş olurlar" dedi.

’NAYLONLAR HAVADA UÇUŞUYORDU’

Serası zarar gören Toslak Mahallesi’ndeki patlıcan üreticisi Ahmet Sertgöz, fırtınanın aniden etkili olduğunu söyledi. Sertgöz, "Acayip bir fırtına çıktı. Sera naylonları havada uçuşuyordu. Kendimizi zor kurtardık, Allah’tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok. Yaklaşık 3 dönümde bulunan cam seramız zarar gördü. Bunların tamiri maddi güçle yapılacak bir şey. Bu afet gören yerlerin mahsullerini kış günü olduğu için yaptıracak gücümüz yok ve maliyet de büyük. Patlıcanlar da zayi olacak. Kış gününde bir usta bulmak da zor. Bizlerin bu durumunu görerek yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

ADANA'DA TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI





Adana’da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, tarlalarını dolduran suyu boşaltabilmek için motorlarla büyük çaba harcadı. Buğday ve narenciye ürünlerinin zarar gördüğü öğrenilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

İlçede sağanakla yaşanan fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Yetkililer, arazilerdeki zararın sular çekildikten sonra yapılacak tespitle belli olacağını bildirdi.

4 İLÇEDE EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki okullarda sağanak nedeniyle eğitim yarın da ara verilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.



Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Adana'da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 merkez ilçede tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti.

GECEKONDU YIKILDI

Adana'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir gecekondu yıkıldı. Gecekondu yıkılmadan önce ev sahibinin dışarı çıkması olası bir can kaybını önledi.

Kent genelinde geceden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken birçok araç da su altında kaldı. Öğlen saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75143 Sokak’ta bulunan Hasan Bulan’a ait gecekondunun da yağmur nedeniyle duvarları çatlama başladı. Bunun üzerine Bulan, evde bulunan akrabalarını alarak dışarı çıktı. Başka bir akrabalarına giden Bulan, mahalledeki komşularının kendisini araması üzerine evine geldiğinde evin yıkıldığını gördü.

Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri gecekonduda yaptığı incelemede gecekondunun şiddetli yağış nedeniyle yıkıldığını belirledi. Yaklaşık zararının 15 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Bulan, “Ne yapacağım bilmiyorum. Evimiz yok. Evsiz kaldık şuanda” diye konuştu.

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar’ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.

MERSİNDE DE ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarla birlikte Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Mersin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aralıklarla şiddetini arttıran yağmur, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle ise denizlerde dev dalgalar oluşurken, balıkçı tekneleri denize açılamadı.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALINDI

Öte yandan, Mersin'de meteoroloji tarafından yapılan metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşeceğine yönelik açıklamanın ardından MESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece boyunca tıkanan atık su ve yağmur suyu drenaj hatlarını açarak, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlarken, diğer birimler de gece boyunca yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşılık teyakkuz halinde bekledi.

Önümüzdeki günlerde de yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşılık tüm önlemleri aldıklarını ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara en hızlı şekilde müdahale edeceklerinin altını çizdi.

HATAY'I DA VURDU





Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı. Çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi.

METEOROLOJİK UYARI

Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla şiddetini arttırarak bugün de devam ederken, denizdeki fırtınadan dolayı balıkçı tekneleri de açılamadı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edilirken, metrekareye 51-100 kilogram yağış beklendiği duyurulup, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.