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Son dakika haberi... Bolu'da korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
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