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07.12.2019 - 01:44, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bolu'da korkutan deprem

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Son dakika haberi... Bolu'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Boluda korkutan deprem

Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

 

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