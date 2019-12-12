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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
12.12.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı

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Son dakika haberi: Bolu Dağı tüneli trafiğe açıldı

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında gerçekleştirilen kontrolün ardından trafiğe açıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel saat 14.00 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar Düzce Kaynaşlı gişeleri ve Bolu Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Bolu Dağı Tüneli'nin saat 16.00 sıralarında ulaşıma açılması planlanıyor.

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