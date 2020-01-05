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DHA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 18:18,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi

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Son dakika haberi: Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi

Ankara Valiliği’nce kentte yarın için kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, olası soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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