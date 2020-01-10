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Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi

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İstanbul Başakşehir’de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelen son dakika haberine göre, okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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  • Başakşehirde yangın
  • Başakşehirde yangın
  • Başakşehirde yangın
  • Başakşehirde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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