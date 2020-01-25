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Haber Giriş: 25.01.2020 - 11:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakan Soylu vatandaşları bizzat uyardı! Bir saatte enkazdan 3 kişi kurtarıldı

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Son dakika haberler: Bakan Soylu vatandaşları bizzat uyardı! Bir saatte enkazdan 3 kişi kurtarıldı

Elazığ depreminin 14'üncü saatinde mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri az önce enkazdan bir kadını daha sağ çıkardı. Böylece son bir saatte enkazdan 3 kişi kurtarıldı.

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  • Son dakika haberler: Deprem Elazığı vurdu İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...
  • Son dakika haberler: Deprem Elazığı vurdu İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...
  • Son dakika haberler: Deprem Elazığı vurdu İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...
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Gelen son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri zaman zaman yakınlarından haber bekleyen vatandaşlara sessizlik uyarısı yaptı.

Çalışmaları dikkatle izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da devreye girerek yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşların yanına gitti. Enkaz altında üç kişinin daha olduğunu söyleyen Soylu vatandaşlara şunları söyledi:

"Sabırla inşallah çalışmalar devam ediyor. Burada dört tane daha ses duyuldu, bir tanesi alındı. Sessiz olacağız ve enkazın altındakilerin kurtarılmalarına biz de sessiz olarak yardımcı olacağız."

 Bakan Soylu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra ekipler enkazdan bir kadını daha sağ çıkardı. Çalışmalar sürüyor...

Enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı... Miraçtan acı haber geldi
Enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı... Miraç'tan acı haber geldi

 

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