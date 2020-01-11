Son dakika haberi: Libya'da ateşkes çağrısı... Bakan Çavuşoğlu: Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



LİBYA’DA ATEŞKES ÇAĞRISI

Bu gece itibariyle bir ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı bir çağrıda bulundu. Ortak açıklamamızda net bir şekilde vurgulandığı gibi. Buradaki mutabakata göre, Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetimi bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter’i bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Ve biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen Trablus ile temasa geçtik. Daha o akşam ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi, dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz, iki devlet başkanının da dediği gibi Hafter’i de ikna etmeleri.

Bunu bozmaya çalışan bazı ülkeler de var. Avrupa’dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için çaba sarf ediyor.

Burada Rusya bir aktördür. Geçmişte Suriye konusunda da çok çabalar sarf ettik. Her şey yolunda mı, değil. Bizim burada Hafter’i de yok saymamız söz konusu değil. Hafter de bir aktör ama meşru değil. Ama Hafter’in meşruiyeti var mı? Hafter önce ateşkese riayet edecek, sonra siyasi sürece gideceğiz. Önümüzde Berlin süreci var, biz b çabalarımızla esasen Berlin sürecine de katkı sağlıyoruz. Biz üstlendiğimiz görevi sürdüreceğiz. Bir an önce ateşkes, sonra siyasi süreç için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.

Yine aynı gün iki devlet başkanı İdlib’de son dönemde artan gerginliğin durdurulması konusunda mutabık kalmışlardı. Ondan öncesinde Milli Savunma Bakanımız da muhataplarıyla toplantıları yaptılar.



