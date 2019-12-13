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Gündem
AA
13.12.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan ABD'ye tepki: Son derece temelsizdir

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Milli Savunma Bakanı Akar, "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" ifadelerinde bulundu. Bakan Akar ayrıca, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir." dedi.

Akar, " Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir." diye konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAKKIMIZI KORUYORUZ"

Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." ifadelerini kullandı.



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