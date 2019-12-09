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09.12.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

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Son dakika haberi: Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde; Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.

 

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