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Son dakika haberi: Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde; Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.
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