Son dakika haberi: Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde; Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.

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