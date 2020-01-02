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DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

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FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT’in yaptığı operasyonla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. FETÖ’cü Çelik’in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak ‘Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap’ diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk’ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik’in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için ‘bayılma numarası yap Harun!’ diye bağırdıkları duyuldu.

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