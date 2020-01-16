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DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 19:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili önemli gelişme! Bakan talimat vermişti, görevden uzaklaştırıldılar

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Son dakika haberi... Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili önemli gelişme! Bakan talimat vermişti, görevden uzaklaştırıldılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış’ın Diyarbakır’da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış’ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır’da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Arkeolog Mervenin intiharıyla ilgili Bakanlıktan idari soruşturma
Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili Bakanlık'tan idari soruşturma
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