MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi… Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu
GeriEkonomi Son dakika haberi… Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL
Haber Giriş: 31.12.2019 - 09:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi… Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi… Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu 

Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren 174,64 lira ile 462,56 lira arasında değişecek.

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.       

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2020'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):  

Araç Grubu    Eski ücret Yeni ücret (KDV dahil) 
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 377,60462,56
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 279,66342,2
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 142,78174,64

 

     

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle