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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - AA
23.12.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

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Son dakika haberi: Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

ANTALYA'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis otobüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Otobüsün, bir otelin personelini taşıdığı bildirildi. 

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