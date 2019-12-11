Son dakika haberi: Antalya'da son durum: 'Kırmızı kod' teyakkuzu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki merkezde toplanan ekipler olası su baskınlarına müdahale etmek için su tahliye pompaları, tahliye botu, vidanjör ve iş makinelerini hazır hale getirdi.

Görevli tüm personele yağmurluk, çizme ve baret dağıtıldı. Ekipler, ’kırmızı kod’ uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar teyakkuzda bekleyecek.

YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI

Antalya’da bir gecekonduya yıldırım düşmesi nedeniyle Suriyeli Abdulileh Hac Abdullatif (29) yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak’ta meydana geldi. Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif’in oturduğu tek katlı gecekonduya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle evin elektrik kofraları ve camları patlarken evdeki eşyalar da zarar gördü, salonun duvarında delik açıldı. Patlayan camlar nedeniyle ev sahibi Abdulileh Hac Abdullatif çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken olay sırasında evdeki 3 çocuğu, eşi ile misafirliğe gelen 2 yakını yara almadan kurtuldu. Suriyeli ailenin oturduğu gecekondunun hemen yanındaki bir gecekondunun da camları patladı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini ambulansta yaptığı Abdulileh Hac Abdullatif kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, gecekondunun çatısına internet alıcısını güçlendirmek için yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir bakır direk yerleştirildiğini, bu nedenle yıldırım düştüğünü belirledi. Mahalle sakinleri ise patlama sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.