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Gündem
DHA- AA
17.12.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Antalya'da bankada soygun girişimi

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ANTALYA'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

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  • Antalyada bankada soygun girişimi
  • Antalyada bankada soygun girişimi
  • Antalyada bankada soygun girişimi
  • Antalyada bankada soygun girişimi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor.

DETAYLAR GELİYOR...

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