Son dakika haberi: Ankara’da taksilerle ilgili dikkat çeken karar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kent merkezi ve ilçelerdeki taksilerle ilgili kapsamlı bir ‘Ticari Taksi Yönergesi’ hazırladı. 12 Aralık’ta ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan ve oy çokluğuyla kabul edilen yönerge ile; taksi ruhsat sahipleri ile şoförlerin hak ve yükümlülükleri, taşıması gereken şartlar, çalışmaları sırasında uyması gereken kurallar, taksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerinin yapılması, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi gibi kurallar belirlendi. Yönergedeki bazı düzenlemeler şöyle:

TAKSİ MODELİ 10 YILI GEÇEMEYECEK

“Ücret tarifeleri UKOME’de görüşülecek. UKOME’nin alacağı karar dışında herhangi bir ücret tarifesi kesinlikle uygulanamayacak. Taksilere fabrika çıkışı dışında aksesuar malzeme takılamayacak. 31 Aralık 2020’den itibaren taksilerde 10 yaşından büyük araç çalıştırılamayacak. Aracın sağ arka kapısının iç tarafında görme engelliler için kabartma alfabeyle araç plakası ve ALO 153 yazılı levha bulundurulması zorunlu olacak. T plakalı taksiler merkez ilçeler (Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Mamak, Pursaklar, Keçiören) dışındaki diğer ilçelere yolcu götürecek fakat dönüşte yolcu alamayacak. T plakalı harici ilçelere tahsisli taksiler merkez ilçelere veya tahsisi dışındaki diğer ilçelere yolcu götürebilecek fakat dönüşte yolcu alamayacak.

SUÇA KARIŞAN DURAĞI UKOME KAPATACAK

Taksilerde araç sahibi ile şoförlere ait bilgilerin yer aldığı Taksi Aracı Tanıtım Kartı bulunacak. Taksi duraklarında kapasite düzenlemesi, sayı artırılması, yeni durak belirlenmesine UKOME karar verecek. Bir taksi plakası ikinci bir durakta çalışamayacak. Umuma açık taksi duraklarından tüm taksiler istifade edebilecek, buraların belli esnafın tekeline geçmesine göz yumulmayacak. Taksi duraklarında çalışan taksilerden Taksi Otomasyon Merkezi’ne üyelik belgesi istenecek. Organize suç işleyen veya terör olaylarına karışan, genel ahlak ve adaba aykırı hareket eden suçluları barındıran taksi durakları, UKOME kararı ile kapatılacak.”

BELGESİZ ŞOFÖR ÇALIŞTIRMAK YASAK

Ticari Taksi Yönergesi’nde en dikkat çeken düzenleme ise taksi şoförlerinde aranacak şartlar ile ilgili oldu. Artık herkes taksilerde şoförlük yapamayacak. Taksi şoförlerinden istenilen şartları taşıyan kişilere ABB Ulaşım Dairesi tarafından Taksi Aracı Kullanım Belgesi verilecek. Belgesi olmayan şoför çalıştırılamayacak. Belgeler iki yılda bir yenilenecek. Mevcut taksi şoförleri en az ilkokul mezunu, yeni başlayanlar ise en az ilköğretim mezunu olacak. Şoförler, ABB ve oda koordinesiyle verilecek şoför eğitim sertifikasına sahip olacak. Acil kurtarma ve ilk yardım, şehirle ilgili tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel bilgilere, davranış, diksiyon, harita ve şehir planı okuma, yol ve trafik, yangın söndürme bilgilerine de sahip olacak. ABB gerekli durumlarda şoför eğitimlerini artırabilecek. Şoförler psikoteknik raporunun yanı sıra her yıl bulaşıcı hastalıklar ve göz muayenesi olacak. Başvuru itibarıyla 7 günü geçmemiş şekilde adli sicil kaydı alınacak. Şoförler, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymemiş olacak. Araç sahipleri tarafından şoförlere sigorta yapılma şartı gelirken, şoförler 66 yaşından gün almamış olacak.

TAKSİLER AKILLANACAK PANİK BUTONU TAKILACAK

Yönergedeki bir diğer düzenleme de UKOME tarafından kurulacak olan Taksi Otomasyon Merkezi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın geçen ay tanıtımını yaptığı ‘Akıllı Taksi Projesi’ için kurulacak olan merkezde tüm taksileri kapsayacak çağrı merkezi, elektronik haberleşme, ödeme sistemi, parmak izi okuyucu veya şoför kartı sistemi, panik butonu gibi sistemler yer alacak. Merkez vatandaştan gelen ve çağrı merkezinden yönlendirilen tüm talepleri karşılayabilecek. UKOME kararına uygun şekilde otomasyon sistemi bulundurmayan araçlar taksi işletmeciliği yapamayacak.

ODA KARŞI ÇIKTI: MAHKEMEYE GİDERİZ

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, söz konusu düzenlemenin usul ve yasaya aykırı olduğunu savunarak yönergeye itiraz etti. UKOME toplantısına katılan Oda Başkanvekili Cevdet Kavlak, düzenlemenin yönetmelik ile yapılması gerektiğini, yetkinin UKOME ve belediyede olmadığını, Ankara’da 22 şoför odası olmasına rağmen 2 odanın toplantıya davet edildiğini, yetkinin odalarda olmasına rağmen yönerge ile esnafın tüm işlerine karışıldığını gerekçe gösterdi. Odadan esnafa yapılan açıklamada da, ”Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın bilgisi dışında veya yanlış bilgilendirme sonucunda, Ankara’daki tüm ilçeler ve merkezdeki ticari taksilerle ilgili genelini kapsayan bir yönerge hazırlanmış ve bu yönergeye esnafımızı mağdur edecek maddeler konulmuştur. UKOME Genel Kurulu’nda görüşülerek alınan kararlara karşı odamızca sözlü ve yazılı itirazımız dile getirilerek muhalefet şerhimiz konulmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş‘ın hazırlanan yönergeyi düzelteceğini ve yeniden gözden geçireceğini temenni ediyoruz. Taksici esnafımıza yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Talebimize olumlu cevap verilmediği takdirde gerekli hukuki ve adli işlemler tarafımızca başlatılacaktır.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR