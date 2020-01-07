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Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ankara'da kritik operasyon! 20 gözaltı kararı

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Son dakika haberi: Ankara'da kritik operasyon! 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır” denildi.

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