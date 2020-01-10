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İHA - AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ankara'da kritik operasyon! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Son dakika haberi: Ankara'da kritik operasyon! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlere yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraf teşhisi ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda biri görevden uzaklaştırılmış binbaşı, 3'ü eski teğmen, biri emekli astsubay ile 7 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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