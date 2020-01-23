Son dakika haberi: Ankara'da 12 dakika arayla iki deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde, 06.54'te ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 7 kilometre derinliğinde, ikinci deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu . Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.

#deprem#ANKARA — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 23, 2020

ŞİDDETLİ DEPREMLER... İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Dün akşam Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi birçok ilde de hissedildi. AFAD can kaybı ve yaralanma olmadığını duyururken Manisa Valiliği, Manisa Valisi ve Akhisar Belediye Başkanından peş peşe açıklamalar geldi. Depremin ardından ilk yarım saatte 11 olmak üzere 72 artçı sarsıntı kaydedildi.

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şimdiye kadar en büyüğü 4,3 olan 72 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre; Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 72 artçı deprem yaşandı. Bu sarsıntıların 18'inin büyüklüğü 3 ve üzerinde hesaplandı. Bölgede 23.17'de meydana gelen en büyük artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.