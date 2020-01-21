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DHA- İHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ankara merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

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Son dakika haberi: Ankara merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, MEB'den 5'i ihraç, 11'i aktif görevde olan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta çalışma başlatıldı.

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