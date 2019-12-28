Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Somali'deki bombalı saldırı) Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız."

- "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?"