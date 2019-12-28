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AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 18:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı

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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız." ifadelerini kullandı. Somali'de meydana gelen bombalı saldırı ile ilgili Çelik, "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Somali'deki bombalı saldırı) Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız."

- "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?"

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