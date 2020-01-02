Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Yüce Meclis tarihi bir cevap verdi

TBMM Genel Kurulu’nda oylanan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşın 325 kabul oyu ile Meclis'ten geçti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi.

Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi.

Akdeniz’de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz’in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya Tezkeresi ile gösterdik.

Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz."