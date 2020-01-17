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AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 15:48,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi sunduk

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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili  Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." diye konuştu.

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