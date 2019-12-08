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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-
08.12.2019 - 23:08, Son Güncelleme:

Ah be Denizcan... Feci şekilde can verdi

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Ah be Denizcan... Feci şekilde can verdi

MALATYA’da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar’ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen’in vücudunun tamamında yanıklar oluştu.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Denizcan Evsen’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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