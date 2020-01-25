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Haber Giriş: 25.01.2020 - 21:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: AFAD'dan "deprem saati" açıklaması: Mümkün değil

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Son dakika haberi: AFAD'dan "deprem saati" açıklaması: Mümkün değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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