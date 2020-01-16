DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:53,
Son dakika haberi... Adre Liya'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı
Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basında yer alan "Minik Adre Liya hastaneden taburcu edildikten sonra öldü" başlıklı
haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, bahsi geçen konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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