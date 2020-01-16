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DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Adre Liya'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

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Son dakika haberi... Adre Liya'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basında yer alan "Minik Adre Liya hastaneden taburcu edildikten sonra öldü" başlıklı
haberlerin yer aldığı belirtildi.  Açıklamada, bahsi geçen konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yıkıldılar 2 aylık Adra Liya taburcu edildiği gün öldü
Yıkıldılar! 2 aylık Adra Liya taburcu edildiği gün öldü
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