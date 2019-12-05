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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)
05.12.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Adliyenin önünde ateş edip 'Herkes akıllı olacak' diyen maganda tutuklandı

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İstanbul Adalet Sarayı’nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına "Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek" diye bağıran Emrullah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah K.'nın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden şüpheli Emrullah K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheli, "Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, silahın kurusıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin "Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi'ni çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek, çek adliyeyi" şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrullah K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Adliyenin önünde ateş edip Herkes akıllı olacak diyen maganda tutuklandı

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