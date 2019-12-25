Son dakika haberi... Adana'da son durum... Tufanbeyli kara teslim

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, iki günden bu yana sağanağın etkili olduğu Adana'da incelemelerde bulundu.

Aydın, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve DSİ 6. Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet ile ilk olarak Sarıçam Deresi'nin çevresini gezdi.

Daha sonra PTT Evleri Mahallesi’ndeki su kanalının bulunduğu alana geçen Aydın, kentte meydana gelen taşkın afetiyle ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Adana'ya geldiğini kaydetti.

Taşkına maruz kalan alanlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Aydın, "DSİ olarak 30 iş makinası, 5 pompa ve 60 personel ile taşkına müdahale edilmiştir. Yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için valiliğimiz ile birlikte faaliyetlerimiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş da hem tarım arazilerindeki hem cadde ve sokaklardaki hem de binalardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



İlçede dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kopan iletim hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle akşamdan bu yana enerji kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin ilçeye elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştığı Tufanbeyli'nin bazı mahallelerinde su kesintisi de yaşanıyor.

BUĞDAY VE NARENCİYEDE TEHLİKE



Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, sağanak nedeniyle özellikle Yüreğir, Seyhan, Kozan ile Ceyhan ilçelerindeki tarla ve bahçelerde su birikintileri oluştuğunu söyledi. İhracatta narenciye ürünlerine dikkat çeken İncefikir, "Ürünlerin raf ömrünün az olmaması adına bu yağmurların önümüzdeki günlerde durması ve hasat yapılması gerekmekte. Yoksa kabuk kırılmaları, kabarmalar, çok uzun vadede yola dayanıklı olmayan şekle girebilir. Dalındaki ürünler için yağmurun böyle bir handikabı var. Ayrıca ağaçların arasındaki sular eğer uzun kalırsa köklere de zarar verebilir. Temennimiz, yağmurun durması daha sonra drenajlar aracılığıyla suyun tahliye edilmesi. Ancak şu anda drenajlar bile taşmış durumda" diye konuştu.







Çukurova’da yaygın olarak ekilen; ancak sular altında kalan buğdayla ilgili ise İncefikir, "Eğer bu sular uzun süre tarlada kalırsa üründe sararmalar olur. Sararmalar da artarsa bölge bölge ölümler yaşanır. Çeşitli gübrelerle hasar gören yerler tekrar canlandırılabilir. Biz aslında buğday için yağmur istiyoruz ama aşırı derecede yağması sıkıntılara neden olabiliyor" dedi.



Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi İncefikir, zarar tespitinin net olarak yapılabilmesi için suların çekilmesini beklediklerini söyledi