İHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:58,
Son dakika haberi... 5 kişi Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı.
Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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