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Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:58,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... 5 kişi Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı.

Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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