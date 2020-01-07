Son dakika haberi: 49 ilde dev operasyon! 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 49 ilde eş zamanlı NARKONET 5 operasyonu başlatıldı.



Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapan 137 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonun sürdüğü bildirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren hesaplarla ilgili yürüttüğü çalışmada başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 49 ilde sosyal medya hesap sahiplerinin adreslerini belirledi.



Daire Başkanlığı, sabah saatlerinde Narkotik Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak eş zamanlı operasyon başlattı. NARKONET 5 adı verilen operasyonda 137 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.