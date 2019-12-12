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DHA
12.12.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

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Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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  • 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
  • 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
  • 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
  • 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekipleri, Tutak kırsalında ortak operasyon düzenledi.

Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma, jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi. 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan görüntülerde ilk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.

 

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