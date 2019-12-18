Son dakika haberi: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sözde Fırat Eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösteren Karker DEŞTİ kod adlı Servet DEMİR adındaki terörist olduğu ve bahse konu teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından turuncu kategoride aranan listede yer aldığı, diğer teröristin ise yine Sözde Fırat Eyaletinde faaliyet gösteren Deniz AMED kod adlı Mustafa GÖRENÇ olduğu tespit edildi.

2 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilen sığınak içerisinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince yapılan aramalar neticesinde;

- 8 Adet AT-4 Roketatar,

-3 Adet AK-47 Piyade Tüfeği

-1 Adet M-16 Piyade Tüfeği

-1 Adet Pulsar Marka Gece Görüş dürbünü,

-1 Adet Ses Kayıt Cihazı ve Muhtelif Miktarda Yaşam Malzemesi ele geçirildi.