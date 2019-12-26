Son dakika haberi... 3 kişi 8 günde saydı... 80 milyon liralık ikramiye mesaisi

Milli Piyango’nun Yılbaşı Büyük İkramiyesi olan 80 milyon lira Ankara’da sergilendi. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. Büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşsaydı, 800 balyadan (binlik) oluşacaktı ve ağırlığı 800 kilogramı bulacaktı.

GÜVENLİKLİ VEZNE

Vakıfbank’ın yoğun güvenlikli vezne şubesinde sergilenen parayı 3 kişi 8 gün boyunca, günde 8 saat sayarak bir araya getirdi. İdarenin hesaplamalarına göre 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet cumhuriyet altını da alabilecek. Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.

MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, bilet satışlarının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirterek, “Ankara depolarındaki biletlerin tamamı tükendi. Seyyar bayiler, şubeler ve sayısal terminallerde biletler mevcut, oradan satışlar devam ediyor. Şu an için biletlerin satış oranı yüzde 80’leri buldu. Yılbaşında son günlerde satışlar oluyor” dedi.

YENİ UYGULAMADA HİSSE ALINABİLİYOR

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, 1’lik, 10’luk, 100’lük biletlerden hisse satın alınabileceğine işaret eden MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, bu yeni uygulamaya da rağbetin yüksek olduğunu ancak asıl satışın geleneksel olarak seyyar bayiler üzerinden yapıldığını ifade etti. Çakır, geçen yıla ilişkin 70 milyon liralık büyük ikramiyede zamanaşımı süresine 6 gün kaldığına dikkati çekerek, “6 gün içinde biletini ibraz etmezse bu para idareye gelir kaydedilecek. Daha sonra bu para Hazine’ye devredilecek” diye konuştu.

Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık günü saat 15.00’te başlayacak. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve amortilerin çekilişi ise saat 20.00-21.00 arasında yapılacak. Çekiliş, Kızılay Milli Piyango Binası’nda halka açık olacak.