Son dakika haberi: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri açıklandı.. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımları için başvuru tarihleri açıklandı. 2020 öğretmen atamaları öncesinde başvuru tarihi Ocak ayında gerçekleşecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
ATAMA TAKVİMİ
- Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 6-10 Ocak
- Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav :Merkezlerinin İlanı: 21 Ocak
- Sözlü Sınavların Yapılması: 5-22 Şubat
- Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 25 Şubat
- Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 26-28 Şubat
- Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 6 Mart
- Atama tercihlerinin alınması: 9-13 Mart
- Atama sonuçlarının açıklanması: 18 Mart
Ayrıntılar az sonra...
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