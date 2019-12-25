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DHA
25.12.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

2 işçinin can verdiği kaçak maden ocağı mühürlendi

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2 işçinin can verdiği kaçak maden ocağı mühürlendi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi.

TTK ekipleri de ocak önündeki ekipmanları sökerek topladı.

Patlamadan yaralı kurtulan işçi Bahri Yeniay ise İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden işçiler Erdem Korkmaz ile Uğur Korkmaz’ın yarın ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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