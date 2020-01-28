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Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haber: Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haber: Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Akhisar'da meydana gelen depremin 17 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.


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