Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:21,
Son dakika haber: Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Akhisar'da meydana gelen depremin 17 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) 28 Ocak 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 28.01.2020, 10:02:54 TSİ
Enlem : 38.9820 N
Boylam : 27.8643 E
Derinlik : 17.50 km
Detay : https://t.co/oRdX5wtwVP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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