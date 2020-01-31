Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:10,
Son dakika haber: 'Koca Yusuf' yola çıktı... Ambulans uçak Çin'e gidiyor
Gelen son dakika bilgisine göre, Vuhan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak, Ankara'dan Çin'e gitmek üzere hareket etti.
"Koca Yusuf" adlı ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, sağlık ekipleri ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etti.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'nından Çin'e gitmek üzere havalandı.
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