Haber Giriş: 28.01.2020 - 09:20,
Son dakika haber: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) 28 Ocak 2020
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 28.01.2020, 08:59:00 TSİ
Enlem : 38.4930 N
Boylam : 39.2850 E
Derinlik : 11.80 km
Detay : https://t.co/2f4JEfXMuE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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