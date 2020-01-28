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Haber Giriş: 28.01.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

Son dakika haber: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haber: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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