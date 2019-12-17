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DHA- İHA- AA
17.12.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

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