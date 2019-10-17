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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)
17.10.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Son dakika! Güvenlik güçleri alarmda... Teröristlerin çirkin oyunu deşifre oldu

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Son dakika! Güvenlik güçleri alarmda... Teröristlerin çirkin oyunu deşifre oldu

BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG’nin taban kaybetmemek ve uluslar arası kamuoyunda Türkiye’yi suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilginin ardından teröristlerin deşifre olan çirkin oyununun sahnelenmemesi için güvenlik güçleri alarma geçti.

Türkiye, Fırat’ın doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden ve terör koridoru oluşturmak istemesiyle sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Kısa sürede 120 kilometrelik Telabyad-Resulayn hattında onlarca köy teröristlerden kurtarıldı. Telabyad ve Rasulayn ilçe merkezleri de teröristlerden temizlendi. Meskun mahal operasyonlarının halen devam ettiği Resulayn kentinde son çırpınışları ile TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine yönelik hain saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütünün kaybettiği tabanını elinde tutabilmek ve uluslar arası arenada destek bulabilmek için kimyasal kullanmayı planladığı belirlendi.

2 KİMYASAL YÜKLÜ FÜZE

Resulayn bölgesinden gelen istihbari bilgilere göre: terör örgütü hazırladığı 2 kimyasal yüklü füzeyi sivillerin bulunduğu alanda aktive ederek çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olacak. Teröristler daha sonra kimyasal kullanımının Türkiye tarafından yapıldığını iddia ederek bu suçlama ile hem giderek kendisinden uzaklaşan tabanını elinde tutmaya çalışacak, hem de uluslar arası platformlarda Türkiye’yi zor durumda bırakacak. İşte bu istihbarı bilgilerin gelmesinin ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Sınır ötesinde sürdürülen harekata katılan TSK ve SMO askerleri uyarıldı. Sınırın iki tarafında güvenlik güçleri alarma geçerken, son çırpınışlarını veren terör örgütünün bu oyunu da deşifre edilerek engellenmesine yönelik önlemler alındı.

ADETA KÖSTEBEK YUVASI

Resulayn ve Telabyad’da neredeyse her evin altına tünel kazarak kentleri adeta köstebek yuvasına çeviren, her yere patlayıcı tuzaklayarak sivillerin canını hiçe sayan teröristlerin, kimyasal füze ile yüzlerce insanı katletmeye yönelik çirkin oyunu da Suriyelilerin tepkisine yol açtı. Suriyeli siviller biran önce terör örgütünün kökünün kazınmasını isterken, sonuna kadar destekledikleri Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirdiği için Türkiye’ye minnettar olduklarının mesajını verdi.

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