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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Son dakika... Güngören’de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı

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İstanbul Güngören'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışmada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen bir gruba ateş açtı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

2'Sİ AĞIR, 3 YARALI

Çatışmada kıraathanede oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Osman Saral ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle birlikte, motosikletli saldırganlardan isminin Gökhan olduğu öğrenilen bir kişi olmak üzere, toplam 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sağlık ekipleri ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Osman Saral ve Gökhan isimli yaralıların karın bölgelerinden isabet aldığı ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

KAHVEHANE İŞLETMECİSİ OLAYI ANLATTI

Kurşunların isabet ettiği kahvehanenin sahibi Adnan Şimşek, "Kahvede arkadaşlar oturuyordu. Önünde, burada da bir topluluk vardı. Bir kişi geldi, sıkmaya başladı. O sırada seken kurşunlar arkadaşımız Osman Saral'ın tam karnına geldi. Ateş edip vurulan çocuğu alıp hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan ikisi kahvehanede oturan arkadaşlarımızdı, diğeri de olayların içinde olan birisiydi. Mermi içeride otururken isabet etti arkadaşlarımıza. Biz yere yattık. Diğerleri motosikletle kaçtı" dedi.

 

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