Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk tepki

    Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk tepki

    Hürriyet Haber
    28.04.2018 - 20:00 | Son Güncelleme:

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasını yorumlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti" dedi.

    CHP lideri Kemal KılıçdaroğluAbdullah Gül'ün aday olmayacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

    NTV'nin haberine göre  Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

    "Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirledi. İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye'nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak."

    Abdullah Gülün açıklaması için kim ne dediAbdullah Gül'ün açıklaması için kim ne dedi?

    Etiketler: seçim , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri