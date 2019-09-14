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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Son dakika... Gültekin Avcı yeniden gözaltında

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Son dakika... Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Yargılandığı mahkemece serbest bırakılan FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı hakkında Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yakalama’kararı çıkarıldı. Avcı İzmir’de yeniden gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'Selam Tevhid' davasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirmişti.

Avcı bu arada İzmir'de tutulduğu cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye kararlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından masaya yatırıldı. Nöbetçi İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün önemli ismi Gültekin Avcı hakkında 'yakalama'kararı çıkardı.

Karar gereği Avcı yeniden aranmaya başlandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde gözaltına alınan Gültekin Avcı yeniden cezaevine konacak.

 

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