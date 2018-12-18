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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA - İHA
18.12.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Gülen'in yeğenine 7.5 yıl hapis

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Son dakika... Gülen'in yeğenine 7.5 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Selman Gülen ve avukatı katıldı. Bugünkü celsede Gülen'in cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunması alındı. FETÖ'nün gaybubet evinde yakalandığı iddiasını reddeden Gülen, "Benim gaybubet evinde yakalandığım iddiası asılsızdır. Adı geçen evde eşimle ve çocuklarımla ikamet etmekteyim. Komşularımız ve akrabalarımız da bu evi bilmekte ve gelmektedir. Burası gizliliği olmayan bir evdir" diye konuştu.

"ByLock kullanmak suç değildir"

FETÖ'nün Rusya'daki yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Adnan Öztürk ile bağlantısına ilişkin konuşan Gülen, "Adnan Öztürk ile sadece çevirilerle alakalı görüştüm. Bu adamın örgüt üyesi olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Daha önceden verdiğim ifadelerde de açıkça belirttiğim gibi ByLock'u sadece Adnan Öztürk ile çevirilerle alakalı görüşmek için yükledim. Adnan Öztürk dışında kimseyle görüşmedim, yazışmadım. ByLock kullanmak suç değildir" iddialarında bulundu.

"Psikolojim ve akıl sağlığım çok kötü durumda"

FETÖ üyesi olmadığını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olmasından dolayı yargılandığını savunan Gülen, "Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Psikolojim ve akıl sağlığım çok kötü durumda. Her zaman vatanıma ve aileme layık bir birey olmaya çalıştım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Son sözü sorulan Gülen, "2 yaşında çocuğum var. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Onlar dışarıda, ben içeride mağdurum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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