Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Gülen için yeni hamle... Belge ABD'ye gönderildi

    Son dakika... Gülen için yeni hamle... Belge ABD'ye gönderildi

    AA
    30.06.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil imamlarından Hakan Çiçek'in, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'le darbe girişiminin yaşandığı gün ve öncesinde doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi. Yapılan incelemeler sonrasında "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı.

    Edinilen bilgilere göre Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiğine yönelik yeni delillere ulaşıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen yeni delillere göre, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek, "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü.

    'ECZACI ABDİ'NİN GERÇEK KİMLİĞİNE ULAŞILDI

    Yapılan incelemeler sonrasında "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı. Çiçek, darbe hazırlıkları çerçevesinde ABD'de bulunduğu 23 Haziran 2016'da "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesine, "Öğlen görüşme olur mu, H. ile" şeklinde mesaj gönderdi. Çiçek, aynı gün Fetullah Gülen'le görüştü. Sivil imam Çiçek ile "Eczacı Abdi" kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre, terörist başı Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00'den itibaren sürekli bilgilendirildi. Gülen, darbe girişimine yönelik talimatları da aktardı.

    Yeni Gülen kanıtı Viberden çıktı: Abi bozun namazıYeni Gülen kanıtı Viber'den çıktı: Abi bozun namazı

    'YENİ BİR BAĞLANTI DEŞİFRE EDİLDİ'

    Çiçek'in, Pensilvanya'da Gülen'le birlikte yaşayan ve telefonuna "Hkn Ada Avukat" olarak kaydettiği başka bir kişiyle daha iletişim kurduğu belirlendi. Görüşmeler, teknik takibe takılmamak için internet tabanlı uygulamalardan gerçekleşti. Sivil imam Kemal Batmaz'ın ise örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın davet mektubu üzerine 11-13 Temmuz 2016'da ABD'de bulunduğu tespit edildi. Böylece, davet mektubunun, Batmaz'ın gerçek ziyaret amacını gizlemek amacıyla gönderildiği de ortaya konuldu. Öte yandan Batmaz'ın kullandığı e-mail adreslerinin de yer aldığı teknik bilgiler ele geçirildi.

    İADE TALEBİ TEKRARLANDI

    Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni delilleri ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.Bakanlık, ABD Adalet Bakanlığı ile Çiçek'in Gülen'le görüşmelerini, Batmaz'ın bağlantılarını tamamen ortaya çıkaran söz konusu yeni delilleri paylaştı.

    Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ABD Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda, Türkiye'nin terörist başı Gülen'e yönelik iade talebi tekrarlandı. Yazıda, "Türk adli makamlarının tespitleriyle Gülen'in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (30.06.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri